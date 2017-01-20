В Самарском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела о жестоком двойном убийстве на трассе в Волжском районе

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В Самарском областном суде начинается рассмотрение уголовного дела о жестоком двойном убийстве на трассе в Волжском районе. Детали преступления узнала Елена Фролова.

Сегодня они не в полном составе. здоровье одного из предполагаемых убийц подкосила болезнь, сейчас он находится в больнице. Перед судом должны пред¬стать пятеро жителей Самарской области, четверо из них по данным прокуратуры насмерть забили двух своих знакомых.

Один по словам правоохранителей утаил от полиции совершенное преступление.

По версии следствия 6 декабря 2015 года четверо обвиняемых вместе с двумя мужчинами и одной женщиной выпивали в квартире в поселке Маяк Волжского района Самарской области. Позже вспыхнула ссора, Курбонов стал избивать одного из потерпевших - целился в голову, удары наносил руками и ногами. Потом к ним присоединился Журавлев.

Позже Курбонов договорился с еще тремя овиняемыми - Пушкаревым Мещеряковым и Журавлевым об убийстве. Жертвами должны были стать избитый мужчина и хозяин квартиры, потому что последний вступился за своего товарища. Для осуществления плана потребовался еще один участник - им стал знакомый Курбонова - Кильдюшов. Он приехал к дому на машине, на которой двоих потерпевших вывезли на трассу и в безлюдном месте начали избивать - удары наносились руками, ногами и битой.

От множественных телесных повреждений хозяин квартиры и его приятель скончались на месте. Их тела были спрятаны под строительным мусором.

Сегодня суд продлил четверым предполагаемым убийцам срок заключения под стражей. Кильдюшов находится под подпиской о невыезде и он единственный кто признал свою вину в ходе предварительного следствия. Остальные заявили, что не причастны к совершенному преступлению.