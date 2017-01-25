Ежедневно с улиц Самары на полигоны вывозится от 7 до 9 тонн снега

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Зима выдалась ненастная. Только в первый январский снегопад - почти двадцать миллиметров осадков. Это на треть больше, чем предыдущий рекорд 1986 года. И это был далеко не единственный непогожий день. Как идет очистка Самары от сугробов, расскажем далее.

Ежедневно с улиц Самары на полигоны вывозится от 7 до 9 тонн снега. С начала сезона город освободился уже более чем от двухсот тысяч тонн сугробов. Но работы по-прежнему немало. Сказываются рекордные январские снегопады. В такой ситуации все коммунальные службы мобилизованы. В строю все имеющиеся ресурсы - и спецтехника, и люди.

Только МП «Благоустройство», которое отвечает за содержание улично-дорожной сети, выводит не меньше полутора сотен машин в дневное время, свыше двухсот - ночью. В первую очередь приводят в порядок дороги 2-й категории, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Противогололедные работы проводятся параллельно с очисткой. Не остаются без внимания тротуары, лестничные спуски и остановки.

МП «Благоустройство» принимаются все меры, чтобы вывести на уборку улиц и свою, и привлеченную у частников технику. Однако, как выяснили надзорные органы, не все субподрядчики муниципального предприятия добросовестно выполняют задачи.

Контроль за содержанием как автодорог, так и дворовых территорий усиливает и профильный департамент администрации города.

Объем вывезенного на сегодня снега он соответствует объемам прошлого года. Отметим, что по правилам благоустройства за уборку придомовых территорий отвечают управляющие компании, ЖСК и ТСЖ, подходы к магазинам и организациям обязаны чистить собственники, либо арендаторы.

Незакрепленные территории - зоны ответственности администраций внутригородских районов, куда жители в первую очередь могут сообщать и о некачественной уборке дворов и внутриквартальных проездов.

Их телефоны можно узнать на сайте Администрации Самары: samadm.ru.



