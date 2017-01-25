За последнюю неделю в регионе отмечается 30 % превышение эпидемического порога заболеваемости вирусными инфекциями

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За последнюю неделю в регионе отмечается 30 % превышение эпидемического порога заболеваемости вирусными инфекциями.

Последние данные в студии инфорканала Самара озвучила временно исполняющая обязанности санитарного врача области Светлана Архипова.

В связи с карантином за последние 7 дней закрыто 3 школы и 3 детских сада. Так же приостановлено обучение в 25 классах других учебных заведений.

И все же, по мнению специалистов, сезонный эпидемический подъем, удалось сдержать, благодаря вакцинации.

Процент привитых в губернии даже превышает общероссийский показатель – 41,6 % против 40 %.