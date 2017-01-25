Уроженке Сызрани грозит суровое наказание за контрабанду наркотиков в Таиланде

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32-летнюю уроженку Сызрани задержали с наркотиками в аэропорту Бангкока. Власти Таиланда предъявили ей обвинение в транспортировке из Бразилии крупной партии кокаина. Причем перевозила она их в желудке, в специальных капсулах. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заведующего консульским отделом посольства России Владимира Соснова. По словам дипломата, женщина была задержана 17 января. На этой неделе ей официально предъявили обвинения.



Что касается региональной сводки происшествий - в Железнодорожном районе Самары полицейские раскрыли кражу. Злоумышленник похитил мотоцикл, который находился на территории автосервиса на улице Дзержинского. По подозрению в совершении преступления оперативники уголовного розыска задержали ранее судимого за аналогичное деяние жителя Самары. По факту кражи возбуждено уголовное дело, похищенный мотоцикл изъят.



Всего же за прошедшие сутки в полицию Самарской области поступило почти полторы тысячи звонков граждан. Возбужденно свыше 120 уголовных дел, 90 из них раскрыли по горячим следам.



Теперь о ситуации на дорогах. Любопытное ДТП произошло в Сызрани. Как пишут местные СМИ на «ульяновском» выезде "КАМАЗ" вез четыре пятитонных рулона стали. Один из них по ходу движения выпал на проезжую часть, в результате, в металлическое препятствие врезался "Hyundai Solaris". К счастью, контакт был минимальный и привел лишь к незначительным повреждениям.



Тем временем, в областной столице зафиксировано ДТП с участием трамвая и грузовика. На пересечении улиц Антонова-Овсеенко и Советской Армии "КАМАЗ" не поделил дорогу с составом. Как сообщает "63.RU", временно было затрудненно движение.



В темное время суток сегодня на улице Гагарина в Самаре вазовская «классика» оказалась на сугробе. Как водитель легковушки угодил в такую дорожную ситуацию, неизвестно. Но как утверждают очевидцы, владелец машины и пассажиры спешно пытались покинуть место аварии. Однако их заметили сотрудники ГАИ.