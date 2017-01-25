В XIX веке День студента был одним из самых шумных и веселых праздников в году

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Православные сегодня отмечают день памяти святой мученицы Татьяны, а студенты - Татьянин день, с 2005 года официально признанный праздником российского студенчества. Но вместо шумного веселья, многие учащиеся вузов засядут за книги....сессия продолжается.



Поначалу, День студента всероссийским праздником не был. 25 января отмечалось лишь в столице - дата считалась Днем основания Московского университета. В 1755 году императрица Елизавета подписала указ о его создании. И только век спустя торжество подхватили в других учебных заведениях.



В XIX веке День студента был чуть ли ни самым шумным и веселым праздником в году. Да самой поздней ночи студенты гуляли по улицам с песнями, катались на извозчиках, разыгрывали почтенных профессоров. Квартальные и городовые празднующих не трогали, а если и приближались к кому-то, то обязательно козыряли и осведомлялись: "А не нуждается ли господин студент в помощи?"



Хотя этот день связан не только с безудержным весельем молодежи. 25 января вспоминают великомученицу Татьяну, принявшую страдания за христианскую веру. Поставить свечку в храме своей покровительницы - традиция, которая сохранилась в студенческих кругах, и в наше время. А вот вторая часть, пожалуй, переживает упадок.



Может, студент нынче пошел серьезный, да жадный до учебы. Медовуху, как прежде не варит, кнопки на стулья преподавателям не раскладывает! Нет. Студенческая душа праздника по-прежнему просит. Просто раньше торжество проходило во время каникул.



У современного ВУЗовца другой распорядок. Кстати, есть в нем место и подарку. Накануне Татьяниного Дня - неофициальный Прощеный день. Когда преподаватели не заваливают и лояльнее относятся к должникам.