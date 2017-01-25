Люди с ограниченными возможностями и неограниченным талантом стали героями необычной кинопремьеры в Самаре

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Когда искусство лечит! Подводя итоги «Года кино в России», в театре «Самарская площадь» прошла необычная кинопремьера, ведь участниками съемок - помимо профессиональных артистов - стали люди с ограниченными возможностями.



Они считают ступеньки - в стандартных пролетах ровно 20 - ориентируясь в пространстве. И по губам собеседника читают все новости. У них слабое зрение, слух, иные недуги - и большой талант! Ведь люди, далекие от камеры и сцены, нашли в себе силы и стали актерами!



На одном дыхании отрабатывали дубли, съемки проходили летом. Артисты театра «Самарская площадь», а также гримеры, костюмеры помогали людям с ограниченными возможностями вжиться в новые роли.



Сегодня состоялась премьера. Киноактеров отметили дипломами, что еще больше вдохновило на продолжение сериала. Съемки вновь начнутся весной.



В год экологии люди с ограниченными возможностями мечтают посадить свою аллею в одном из городских парков. Такие добрые акции позволяют поверить, что мир равных возможностей реален, где каждый человек имеет право на развитие, на творчество, на жизнь.

