Самарцы несут цветы к памятнику Высоцкого

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Сегодня исполнилось бы 79 лет Владимиру Высоцкому. День рождения великого музыканта совпало с юбилейной для Самары датой - 50-летием выступления в Куйбышеве. К зданию Дворца спорта, в котором состоялся легендарный концерт, а теперь расположен памятник Высоцкому, сегодня несут цветы.

"Ну, здравствуй, это я!" сегодня вновь говорит нам Владимир Высоцкий. И все те, чьи сердца и души тронули его стихи и музыка вспоминают артиста несут цветы к памятнику поэту.



Именно в нашем городе состоялись первые публичные выступления Высоцкого в государственных залах - до этого он выступал только в неофициальной обстановке - в учреждениях, институтах, на предприятиях. В мае 1967 он выступил в концертном зале Дзержинка и филармонии, а в ноябре состоялся большой концерт во Дворце спорта.



Зал не смог тогда вместить всех желающих, поэтому Владимир Высоцкий провел 2 концерта, а спустя 40 лет после этого события, здесь же у Дворца Спорта появился памятник.



Автор - всемирно известный скульптор и близкий друг Владимира Семеновича - Михаил Шемякин. Уже в наши дни по результатам опросов общественного мнения Высоцкий - один из «кумиров XX века», он занимает второе место после Юрия Гагарина. И, согласитесь, в любой компании, где есть гитара, всегда звучат его песни.