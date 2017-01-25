Офицер Российской Армии Семен Бурлаков стал лауреатом губернской акции «Благородство»

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Две недели между жизнью и смертью провел в 1995 году офицер Российской Армии Семен Бурлаков. Он был тяжело ранен в боях за Грозный. Семья в Самаре уже получила «похоронку». О чуде спасения и боевом характере настоящего казака - наш следующий репортаж.



Это было в канун Нового 1995 года. В должности начальника мотострелкового полка Семен Бурлаков участвовал в штурме Грозного. Огонь был плотным, потери серьезными. Семен Борисович и сам был тяжело ранен в голову. Но продолжал управлять боем.



Пояс Спасителя, который получил при Крещении, помог выстоять - уверен офицер. В бессознательном состоянии его подобрали местные жители. Русские и чеченские женщины впервые за несколько дней сделали перевязки.



В это время в дивизии Бурлакова объявили погибшим, ему даже заготовили памятник. И только жена, которая осталась в Самаре, и двое детей ни за что не хотели этому верить.



Глава семьи выжил и вернулся домой. Награжден Орденом мужества и представлен к воинскому званию полковник досрочно! Сегодня Семен Бурлаков - член волжского войскового казачества - увлекся историей, собирая галерею портретов великих казаков - от Ильи Муромца до цесаревича Алексея. Воспитывает троих внуков. В этом году Семен Борисович стал лауреатом губернской акции «Благородство».

