Самарская губерния получит из федерального бюджета почти 160 миллионов на решение квартирного вопроса молодых семей

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Губерния получит из госказны почти 160 миллионов на решение квартирного вопроса молодых семей.



Правительство России распределило субсидии на 2017 год между 75 регионами страны в рамках программы "Жилище".



В частности, из 4 миллиардов рублей Самарской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья будет выделено почти 158 миллионов рублей.

За счет этих средств, граждане смогут погасить как минимум 30% от стоимости квартиры или дома.