Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с членом Совета Федерации от Самарской области Дмитрием Азаровым

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Губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с членом Совета Федерации от Самарской области Дмитрием Азаровым.



Речь шла, в частности, о программе благоустройства «Наш двор», инициированной партией власти и поддержанной президентом. На неё в федеральном бюджете уже заложено 20 миллиардов рублей.



Сенатор отметил, что Самара в эту программу не попала, поскольку наш регион является благополучным.



Однако, достигнута договоренность о том, что если какие-либо субъекты федерации в срок не предоставят необходимые документы или не подтвердят софинансирование программы "Наш двор" со своей стороны, у Самары есть шанс в неё попасть. "Город будет первым в списке", - рассказал Дмитрий Азаров.