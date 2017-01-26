Студентов Самарского Университета путей сообщения поздравил спикер областного парламента Виктор Сазонов

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День студента в России отмечается уже 250 лет.



В 1755 году императрица Елизавета Петровна одобрила прошение графа Ивана Шувалова и подписала указ о создании московского университета. Считается, что таким образом Шувалов сделал подарок матери - Татьяне Петровне. И святая Татьяна стала покровительницей студентов. А самые масштабные гуляния были при Николае. Тогда даже известный ресторатор Оливье, хозяин «Эрмитажа» отдавал целый зал студентам и придумывал им специальное меню.



В советское время день студента был неофициальным праздником. Но в 2005 году он получил государственный статус. Студентов Самарского Университета путей сообщения поздравил спикер областного парламента Виктор Сазонов.



Студенчество - это авангард нашей молодежи, и как неоднократно подчеркивал президент, современной России нужны инициативные талантливые, творческие , образованные люди. Не случайно и губернатор Самарской области Николай Иванович Меркушкин, именно образованию, повышению качества образования уделяет особое внимание.



Студенческие годы, пожалуй, самые важные в жизни человека, отметил Виктор Сазонов, поздравляя учащихся. Ведь это - время получения знаний, профессии и ориентиров в будущей жизни.



Не забыли и про традицию, которая появилась еще в XIX веке, : отмечать Татьянин день медовухой. Причем, разливает напиток, как правило, сам ректор, угощая студентов и гостей.