Профессионалы развлекательной индустрии определили лучших на традиционной церемонии вручения премий «Мероприятие года» в Самаре

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Они знают, как превратить жизнь в праздник с помощью лазерного шоу, света, воды и новейших технологий.



Профи эвент-индустрии, организаторы событий с разных уголков страны собрались накануне в Самаре, чтобы подвести итоги минувшего года.



Лучших определили на уже ставшей традиционной церемонии вручения премий «Мероприятие года» от Самарского театр Спецэффектов.



В областной столице она проходит в четвертый раз. 10 номинаций, в которых оценивалась и скорость работы команды организаторов, и масштаб события, и географию.



Кроме того, профессионализм сотрудников Самарского театра спецэффектов был отмечен на региональном уровне. Они получили благодарственные письма от губернатора Самарской области.