Два проекта ГТРК «Самара» одержали победу на региональном этапе «Серебряного Лучника» и вышли в федеральный этап

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ВК ГТРК "Самара" сегодня уже в третий раз принимала у себя "Серебряного лучника". Награждение лауреатов престижной премии прошло в главной студии нашей телерадиокомпании, которая, кстати, неоднократно становилась победителем не только регионального, но и федерального этапа конкурса.



Два проекта ГТРК «Самара» одержали победу на региональном этапе национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» сразу в двух номинациях и вышли в федеральный этап.



Первыми поздравления от профессионального жюри сегодня принимали наши коллеги - самарские радио-смотрители - за проект «Маяк» - новая планета в радиогалактике Тольятти". Напомню, это была масштабная акция зимой и весной прошлого года по продвижению радиоволн 90,8 ФМ в Автограде и Жигулёвске.



И еще одна громкая победа ГТРК "Самара" на региональном этапе национальной премии "Серебряный лучник" - это первый Всероссийский медиаконкурс "Русский космос". Этот проект уже не раз называли самым громким не только на территории области, но и всей страны. И сегодняшняя победа - очередное тому доказательство. Кроме того, "Русский космос" рекомендован к участию в Днях открытых презентаций в Москве.



Два космических проекта ГТРК "Самара" теперь примут участие в федеральном этапе "Серебряного лучника". Итоги будут подведены в Москве 17 февраля. Но на этом телерадиокомпания останавливаться не собирается. Впереди - новые проекты. Уже скоро - в эфире канала "Россия".