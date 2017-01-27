В Самарской губернии объявлено штормовое предупреждение в связи с серьезными морозами

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В губернии объявлено штормовое предупреждение в связи с серьезными морозами.



Как сообщает Главное управление МЧС по Самарской области, в период с 26 по 31 января по данным синоптиков в регионе ожидается аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 и более градусов.



По прогнозам днем в эти дни будет от 15 до 20 градусов со знаком минус, а ночью столбик термометрами местами может опуститься и до - 28.



В связи с эти спасатели рекомендуют без необходимости не выходить на улицу, избегать длительного пребывания на морозе и воздерживаться от дальних поездок.