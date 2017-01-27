Причины возгорания трикотажной фабрики в Тольятти на улице Коммунальной устанавливаются

262 просмотров

Накануне в Тольятти горела трикотажная фабрика, которая находится на улице Коммунальной в промышленной зоне Автограда. Об этом сообщают местные СМИ.



На видео, которое появилось в соцсетях, заметно, что площадь пожара, можно оценить в несколько сотен квадратных метров.



В ликвидации ЧП принимали участие подразделения главного управления МЧС по Самарской области.

Причины возгорания устанавливаются.