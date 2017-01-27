В 2019 году первая продукция резидента ТОР будет доступна потребителям

442 просмотров

В Самаре подписано трехстороннее соглашение с первым резидентом тольяттинской Территории опережающего развития. О том какие перспективы теперь открываются для нашего региона и непосредственно для участников ТОР - материал Елены Фроловой.



Проект первого резидента тольяттинской территории опережающего развития для региона и страны - значительный. Свинцово-кислотные аккумуляторы для российских промышленных предприятий сейчас поставляются, преимущественно, из-за рубежа.



На руку играет и только что установленный правительством страны запрет на госзакупки иностранных товаров для нужд обороны и безопасности. Да и перспективы для резидента ТОР заманчивые - ставки по отчислениям на прибыль в федеральную казну сверхльготные. И в региональную - всего 5 процентов вместо 18 %. К слову, компания, ныне резидент, уже почти 15 лет существует в регионе и является лидером в производстве стартерных батарей.



В 2019 году первая продукция компании АКОМ будет доступна потребителям. В настоящее время на рассмотрении находятся еще две заявки потенциальных резидентов тольяттинской "территории опережающего развития".

