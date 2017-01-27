Сызранский "Тайсон" отправится за решётку на остаток срока

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Сызранский "Тайсон» отправится за решётку, правда, ненадолго.



Виталий Кондратенко, осенью 2015 года ударивший кулаком в лицо пожилую женщину в очереди к кассе супермаркета, неоднократно нарушал наложенные на него запреты.



Мировой суд приговорил его к ограничению свободы сроком на 14 месяцев, а это значит, что безработный, в прошлом увлекавшийся боевыми искусствами, гражданин обязан был находиться дома с десяти вечера до шести утра, не посещать массовые мероприятия и не покидать город без согласования с надзорными органами.



Непослушание привело к замене оставшейся части срока на лишение свободы.