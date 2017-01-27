В Самаре на улице Солнечной произошла авария с участием строительной машины

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В Тольятти накануне вечер омрачился ДТП с участием общественного транспорта. Там на перекрёстке улиц Баныкина и Родины столкнулись автобус и маршрутка. Как сообщают местные СМИ, они выкатились с проезжей части в сугроб. Из-за этой аварии образовалась серьёзная пробка.



В Сызрани накануне столкнулись "Шкода" и "Лада" десятой модели - ДТП зафиксировано на пересечении улиц Чапаева и Тимирязева.



А в Самаре на улице Солнечной произошла авария с участием строительной машины. Как рассказывают свидетели, универсал «Хонда» совершил остановку, чтобы пропустить КАМАЗ с бетономешалкой. Грузовик начал выезжать на дорогу. В это время в иномарку въехал другая легковушка. В результате столкновения «Хонду» отбросило на КАМАЗ.



Теперь к криминальной хронике. За прошедшие сутки в регионе возбуждено 105 уголовных дел, раскрыто 76.



Самарские полицейские задержали подозреваемого в избиении знакомого. Преступление было совершено в квартире дома, расположенного на улице Калинина. По версии оперативников, мужчина, который в прошлом уже 5 раз привлекался к ответственности по различным статьям уголовного кодекса, во время ссоры при употреблении спиртного нанёс травмы хозяину жилища. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.



И в заключении. Накануне в Тольятти горела трикотажная фабрика, которая находится на улице Коммунальной в промышленной зоне Автограда. Об этом сообщают местные СМИ. На видео, которое появилось в соцсетях, заметно, что площадь пожара, можно оценить в несколько сотен квадратных метров. В ликвидации ЧП принимали участие подразделения главного управления МЧС по Самарской области. Причины возгорания устанавливаются.