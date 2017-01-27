Самарские садоводы одни из первых среди растениеводов вышли на свои гектары

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Садоводы - одни из первых вышли на свои гектары. Ведь именно зимой формируется будущий урожай яблонь и закладывается долголетие юных насаждений. В садах по пояс в снегу побывала и Елена Полонская.



Растения под снегом, техника на приколе, коровы почти не выходят с ферм. Казалось бы, в сельском хозяйстве мертвый сезон. Однако зимой в аграрной отрасли работы не менее значимые, чем летом. Например, в садах именно сейчас формируют кроны фруктовых деревьев. От этой операции зависит, насколько яблоки получатся красивыми и стандартными.



На ногах охотничьи лыжи, в руках пила, в голенище сапога или валенка - секатор, под мышкой длинная палка. Если мороз на улице не ниже минус 22-х, работники фруктового сада выходят на закладку будущего урожая. Деревья «в возрасте» нужно избавить от лишних плодовых почек, чтобы не работали на износ, а каждый год давали примерно одинаковое количество яблок.



Юным насаждениям, как говорят агрономы, «помогают сформировать скелет». То есть, сделать так, чтобы росли стройными, а не раскидистыми, как дубы. От того, какой будет «фигура» яблоньки, зависит ее здоровье и долголетие.



К старым деревьям приходят в первую очередь. Ведь обрезка для насаждений, все-таки стресс. Если вскоре случится большой мороз, неокрепшие насаждения могут пострадать, а старожилы выдержат. Потому в январе работникам приходится не только орудовать садовыми ножницами и пилами, но и лазать по деревьям.



Визит на зимние плантации - это еще и возможность сделать прогноз на следующий сезон. Пока садоводы довольны: деревья снова заложили богатый урожай. Если не случится заморозков во время цветения, яблок в губернии опять будет немало.