В предстоящие морозные выходные самарцам рекомендуют посетить театр или провести время у экранов телевизоров

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В предстоящие морозные выходные самое время посетить театр или провести время у экранов телевизоров. Что интересного ждет жителей региона в теле-эфире, а также на сценах самарских театров, расскажем далее.



В Самарском театре оперы и балета в эти выходные один из признанных шедевров романтического балета - «Корсар». Экзотический сюжет разворачивается, как пестрый, многоцветный восточный ковер, драматические ситуации, многократные чередования опасности и спасения и, конечно, любовь



В театре «Самарт» в эти выходные спектакль для детей «Денискины рассказы» Он основан на рассказах Виктора Драгунского «Ничего изменить нельзя», «Старый мореход», «Двадцать лет под кроватью», «Девочка на шаре», «Тайное становится явным» и многих других.



В Тольяттинском театре «Колесо» в афише выходных комедия-танго в двух действиях. «Мужской сезон». Теряющая славу актриса предлагает фиктивный брак молодому неизвестному художнику - прожигателю жизни. Обоим выгодно публичное внимание: он выходит из «подвалов», она приобретает репутацию роковой дивы. Но изящная PR-технология по продвижению двух неудачников дает сбой.



В Сызранском драматическом театре спектакль «Ханума». Если кто захочет в Авлабаре жениться, то им никак не обойтись без Ханумы! Лучшей свахи еще не было с начала времен! Она сосватает даже кривую, косую и хромую, не даст разоряющимся князьям вылететь в трубу и найдет им богатую невесту, хотя бы и 55-ти лет.



О судьбе промышленного птицеводства региона и о том, как проходится зимовка на предприятиях сельского хозяйства области речь пойдет в программе «Хлеб», в эфире канала Россия-Самара в субботу в 9 утра. А в 9.20 в ток-шоу «Семейные ценности» обсудят вред и пользу от современных гаджетов и попытаются найти мудрый компромисс .В 9.55 эфире продолжит программа «Качество жизни» и на этот раз речь пойдет о пользе хлеба и новых рецептах, а также о том, как сохранять здоровье зимой. А в воскресение в 11.20 в программе «Вести. События Недели» корреспонденты представят свой итоговый обзор.