В Тольяттинском художественном музее открылась выставка японских гравюр, выполненных современными мастерами

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В эти дни в Тольятти можно поучиться искусству созерцания у японцев. Мастера, работающие в редкой и сложной технике привезли свои гравюры, чтобы познакомить публику с философией тишины. Мария Дворянинова теперь знает всё о тонкостях восточного мировосприятия.



Только некоторые свои работы автор Кацунори Хаманиси лаконично подписывает, делая для созерцающих небольшое снисхождение. А где-то только загадочные цифры, будто оставляет шанс включить свой ассоциативный ряд, попытаться увидеть что-то большее в этих гравюрах. В каждую вложен колоссальный труд. Выполнены работы в редкой и сложной технике меццо-тинто. Ей владеют всего около 500 художников по всему миру.



У японцев особое отношение к состоянию созерцания. Для них это процесс выбора и познания. И здесь на выставке есть специальное место, где вполне можно ощутить, что же это такое «философия тишины». Вот она, реальная возможность, наконец-то, хотя бы на несколько минут, забыть о повседневной суете и оказаться в цветущем саду.

Жизнь также проста и прекрасна, как цветок. И один лучше, чем сто передают красоту, говорят японцы. Знаменитую «Повесть о Гэндзи» и его героев художник Хироаки Мияямы увидел вот так: метафорично, через цветы. На фоне сусального золота и серебра. В стиле японской живописи «иматоэ», где важна лаконичность. Все излишнее - безобразно.



Каждый автор будто дает возможность стать немного ближе к миру загадочной культуры страны восходящего солнца .

