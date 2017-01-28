Как проходит зимовка на предприятиях сельского хозяйства области, узнаем в программе "Хлеб"

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О судьбе промышленного птицеводства региона и о том, как проходится зимовка на предприятиях сельского хозяйства области, речь пойдет в программе «Хлеб».

Смотрите новости аграрно-промышленного комплекса в эфире канала "Россия-Самара" в субботу в 9.00.