Маше Медведевой из Сергиевска очень нужна поддержка неравнодушных людей

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ГТРК "Самара" продолжает рассказывать о детях, которым нужна наша поддержка. 12-летнюю Машу с пороком развития позвоночника воспитывает бабушка. Из-за осложнений сопутствующих заболеваний девочка не может самостоятельно дышать. Какая помощь требуется ребенку – в репортаже наших корреспондентов.



52 дня в больнице - Маша и бабушка считают вместе - самая долгая на сегодня госпитализация в жизни девочки. Перенесенная пневмония дала осложнения. И это вдобавок к множеству врожденных пороков развития. Теперь Маша не может самостоятельно дышать.



Маша Медведева родом из Сергиевска. Редкое заболевание – «спина бифида», скрытое расщепление позвонков - помогли облегчить самарские медики. Несколько операций потребовалось, чтобы помочь ей научиться жить с сопутствующей гидроцефалией. И вот – воспаление легких.



Маша принимает пищу только через зонд и дышит – через специальную трахеостомическую трубку.



Все эти процедуры можно делать в домашних условиях, ведь на реабилитацию потребуется несколько месяцев или даже лет. Необходимо приобрести лишь специальное оборудование. Бабушке – не под силу, а кроме нее о Маше заботиться некому.



Впрочем, поддержать семью реально – для этого достаточно отправить СМС со словом ДЕТИ на номер 5542. Из-за трубки в гортани Маша пока не разговаривает, но благодарность – в глазах девочки, ведь больше всего она мечтает вернуться домой!

