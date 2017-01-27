Ровесница радиоэпохи

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Ровно 90 лет назад - 27 января 1927 года начала свою работу широковещательная радиостанция, положив начало истории радио и в нашей области. В этот год мы решили познакомиться с ровесниками радийной эпохи - сегодня поздравления с 90-летием принимает жительница Куйбышевского района Анастасия Колесова.



Девочку Асю повзрослеть заставила война. Еще зимой 1941 свой день рождения она отмечала в большом кругу семьи и друзей. Война заставила забыть о празднике на долгие четыре года, работала - подростком, наравне со взрослыми, в тылу.



На заводе имени Масленникова, выпускавшем снаряды для знаменитых «Катюш» и другие боеприпасы. Вести с фронта ежедневно, с трепетом в сердце, ждали по радио

Ночью, кажется или утром передали, что война кончилась!/. Анастасия Колесова - ровесница самарского радио. Ведь именно в день ее рождения 27 января 1927 года начала работать станция, открывшая историю областного вещания.



Символично, что сегодня с её юбилеем Анастасию Дмитриевну поздравила директор ГТРК «Самара», депутат Губернской Думы Елена Крылова. И группа школьников, наших будущих коллег - телевизионщиков. Ребята задумали большой кинопроект «Говорят Ветераны», воспоминания земляков станут основой сюжета.



Большую часть своей жизни Анастасия Колесова работала воспитателем детского сада. К мудрому педагогу, ветерану, человеку и по сей день идут за советом ее многочисленные друзья всех поколений.

