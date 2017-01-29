Международный день без интеренета отмечается мировым сообществом 29 января

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Как известно, в череде праздничных дат есть такой праздник, как День интернета, но не стоит обходить вниманием и еще один, хоть и весьма необычный праздник, – Международный День БЕЗ интернета . Он отмечается мировым интернет-сообществом ежегодно в последнее воскресенье января.



Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в «реальном» мире, общаться с другими людьми исключительно «вживую» или посвятить его своему любимому хобби (конечно же, не связанному с интернетом).



Свою историю этот праздник ведет с начала 2000-х годов, а инициатором его учреждения, по одним данным, является «Британский Институт социальных изобретений», а по другим – британский некоммерческий онлайн-проект «DoBe.org». Единственное, что известно точно – что организаторами Международного дня БЕЗ интернета стали именно активные, продвинутые интернет-пользователи.



Конечно, многое изменилось с тех пор в мире глобальной сети. Очевидно, что в то время интернет-пользователей было значительно меньше и их легче было «вырвать из сети Всемирной паутины», чтобы просто реально пообщаться с друзьями. Так, за десять лет количество пользователей сети интернет увеличилось, по некоторым данным, в 5 раз – до 3 млрд. человек, а сам интернет прочно вошел в жизнь большинства жителей развитых стран, проникнув во все сферы жизни.



Бизнес, общение, образование, досуг оказались под его властью. К тому же, и средняя скорость интернет-соединения за эти годы увеличилась более чем в 30 раз, что значительно расширило границы интернет-возможностей.



Ежедневно миллионы людей начинают свое утро с просмотра новостей или почты в интернете, а некоторые находятся там практически круглые сутки, поскольку именно с интернетом связана их работа. Кто-то сидит в чатах, форумах или социальных сетях часами, кто-то смотрит в сети кино или передачи, кто-то что-то там покупает или заказывает, не выходя из дома… Вещи, которые делают нашу жизнь проще и интересней, заставляют быть зависимыми от себя, в том числе и интернет.



Многие из нас никогда не расстаются со своими телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками, больше уделяя внимания своим виртуальным друзьям и знакомым, а не близким людям… Конечно, никто не оспаривает тот факт, что интернет сегодня – важнейший источник информации и работы для многих людей. Но важно и во всем знать меру, ведь интернет – это не вся жизнь. Тем более, нельзя и отрицать, что «злоупотребление» им приводит к таким последствиям как – бесполезная трата времени и вред для здоровья.



За последние 10 лет не только выросли скорость интернета и количество пользователей, но и появились такие термины, как «кибераддикция», «сетеголизм», «инфомания», «социальная изоляция» и т.п. К сожалению, виртуальная среда оказалась для многих гораздо более комфортной и уютной, нежели реальный мир.



А зависимость молодежи от социальных сетей у многих специалистов и родителей вызывает серьезные опасения. Поэтому в сложившейся ситуации сегодня резонно возникает вопрос – способен ли современный пользователь, столь сильно увязший во Всемирной паутине, хотя бы на один день полностью отказаться от этого великого блага цивилизации, и чем сейчас с большим удовольствием он может заменить те блага, которые предоставляет ему всемогущий и вездесущий Интернет?



Хочется надеяться, что все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. Ежегодные мероприятия, проходящие в различных странах мира в День БЕЗ интернета, свидетельствуют о том, что тема с годами приобретает все большую актуальность. Ведь организаторы данных акций подчеркивают, что они не ведут борьбу с всемирной сетью и не считают интернет чем-то плохим. Они просто хотят вновь обратить внимание людей, и в первую очередь молодежи, что и в реальном мире много всего интересного и увлекательного. И что хотя бы один день можно провести с любимыми и близкими людьми, посвятить его своему хобби, сходить в музей или на выставку, или даже просто погулять в лесу…



В настоящее время Международный День БЕЗ интернета имеет приверженцев во многих городах мира, в том числе и в России. Кстати, в нашей стране в этот день не остаются в стороне и учреждения образования, например, библиотеки, которые в честь этого праздника приглашают к себе в гости на различные культурные и просветительские мероприятия. Попробуйте и вы отметить Международный День БЕЗ интернета вне сети, но так, как вам этого захочется, и главное – в удовольствие.



Ведь в реальном мире еще столько всего интересного и непознанного, несделанного и забытого, приятного и любимого...











Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/3190/ © Calend.ru