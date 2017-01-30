"Крылья Советов" вничью сыграли со словацким "Шпортом"

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"Крылья Советов" вничью сыграли со словацким "Шпортом".

Контрольный матч прошёл в турецком Белеке, там самарцы проводят зарубежный сбор. Первым гол забил наш полузащитник Сергей Ткачёв.

Соперники ответили спустя двадцать минут с небольшим, после счет оставался неизменным - 1:1.

Встреча отличалась тем, что на поле в каждом тайме выходили абсолютно разные составы. Вадим Скрипченко, судя по всему, работает над поиском связок и комбинаций, присматривается к новым игрокам.

Несколько дней назад из Белека в расположение итальянского "Карпи" отправился Джери Мбакогу, на правах аренды выступавший в Самаре.

Сезон "Крылья" продолжат уже без него.

Впереди ещё и третий зарубежный сбор.