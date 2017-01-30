В Самаре открылась выставка, где царит «Мир безответственных бездельников»

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В Самаре открылась выставка, где царит «Мир безответственных бездельников» - так её назвали организаторы.

С красочных картин, выполненных в стиле модерна и символизма, на нас смотрят колоритные персонажи, в иллюзорной и в тоже время прозаичной обстановке. Название полотен тоже говорящие, помогают уловить идею автора. Даже не вериться, что это - дело рук любителя.

Многие посетители честно признаются, с творчеством Галины Шемяковой не знакомы. Но ее остроумные работы вызывают неподдельный интерес. Картины публика разгадывает как ребусы.

Сказка ложь, да в ней намек. Вот русалка и райская птица заключают «межвидовый бартер». Недалеко встретились исторические личности - Бонапарт , Чапаев и Орлеанская дева ведут «уроки тактики».

Работы Галины Шемяковой отправляют зрителя в путешествие по «Миру безответственных бездельников». Именно так называется выставка. И чего здесь больше, сказки или были каждый волен решать сам.