Курс на импортозамещение взят в ПФО по всем направлениям

218 просмотров

Нижегородская область

Нижегородские учёные изобрели инновационный продукт - термостойкий пенопласт, аналог существует лишь в Германии. Отечественная новинка выдерживает удары молотка и не воспламеняется - температурная нагрузка рекордная - 220 градусов. Использовать сверхпрочный пенопласт планируется в авиации.

Республика Башкортостан

В Уфе готовится к первому рейсу новый троллейбус местного производства. Машина создавалась на базе автобуса, только электроника мощнее. Салон тёплый и автоматика, которая при случае не даст дверям причинить вред пассажиру. Расход энергии удалось снизить на 30%. Пока эксплуатировать машину планируется в республиканской столице.

Оренбургская область

В Оренбурге завершился первый российский кинофестиваль любительских фильмов "Кадетский взгляд". Он проводится по инициативе минобороны при поддержке полпреда президента в ПФО Михаила Бабича и председателя Союза Кинематографистов России Никиты Михалкова. В качестве режиссеров, сценаристов, операторов и актеров попробовали себя более 150-ти кадетов со всей страны.