Самарским депутатам пришлось основательно переверстать главный финансовый документ региона

143 просмотров

В губернском парламенте занимались работой, которая обычно делается в конце года, в момент верстки бюджета.

Главный финансовый документ региона пришлось основательно переверстать. Что, впрочем, скорее радует, чем огорчает.

На заседании присутствовала наш корреспондент Ольга Федорова, и она уже готова поделиться конкретными цифрами.



