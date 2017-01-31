Как сделать меры социальной поддержки более эффективными, областные парламентарии обсудят на заседании Губернской думы

160 просмотров

Областные парламентарии планируют рассмотреть новые поправки, которые коренным образом меняют подходы к распределению средств финансовой поддержки населения. Правительство региона приняло решение исходить, в первую очередь, из принципов адресности и нуждаемости. В чем смысл поправок, разбиралась Алина Башмакова.

На сегодняшний день в амарском регионе, как и в большинстве субъектов страны, существующая система социальной поддержки населения была сформирована еще в 90-ые. Основная часть выплат выделяется каждой категории, и лишь десятая часть - с учетом реальных нужд.

В абсолютных цифрах это выглядит следующим образом всего в 2016 потрачено более 19 миллиардов рублей и лишь 4 из них распределили адресно. Теперь же меняется сам подход - бюджетные средства будут распределять эффективнее.

По инициативе Николая Меркушкина, принято решение помочь в первую очередь наиболее нуждающимся: многодетным семьям, гражданам воспитывающих сирот и людям с доходом ниже прожиточного минимума - именно этот показатель будет взять за основу. Для этих категорий пособие будет увеличено больше, чем в три раза.

К примеру, бюджет семьи из пяти человек пополнится на 2,5 тысячи в месяц, вместо 750 рублей. Дополнительные средства появятся в семейном бюджете благодаря увеличению компенсации на оплату коммунальных услуг - теперь она составит 50% вместо 30 %.

Социальные выплаты не только увеличатся в несколько раз, но и будут распределяться адресно, с учетом реальной нуждаемости граждан. Справедливый вопрос - откуда возьмутся средства. По поручению Губернатора Самарской области принят целый ряд решений, направленных на сокращение расходов на государственное управление.

В итоге дополнительные средства составят почти три миллиарда рублей. Именно эти деньги и пойдут на решение социально-экономических задач, на первый план выходит человек, его семья и их нужды.