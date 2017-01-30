К самым маленьким пациентам - в Приволжский район - сегодня отправились специалисты областной больницы Середавина

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К самым маленьким пациентам - в Приволжский район - сегодня отправились специалисты областной больницы Середавина. Профилактический мобильный комплекс путешествует по всем районам Самарской области, контролируя состояние детского здоровья.

Первые знакомства среди малышей - настроение есть. И к доктору - тоже впервые - они идут почти без слез.

Нина Трушкина - дважды мама. Знает, что прием малышей узкими специалистами в райцентрах прежде был большой проблемой. Сегодня с Кирой - девочке 4 месяца - прошли даже необходимое в этом возрасте ультразвуковое скрининг-исследование.

Состояние здоровья большинства пациентов опасений не вызывает - говорят медики. Наблюдение во время беременности и регулярные осмотры детей до года - залог долголетия в будущем.

Высококвалифицированные медики областной больницы только сегодня приняли 98 малышей в Обшаровке и Приволжье. Специальный мобильный комплекс, оборудованный серьезной техникой, позволяет выезжать даже в небольшие села. Однако, из-за мороза, встречи с пациентами на этот раз перенесли в кабинеты поликлиники.

Самарская область стала одной из первых, где по региональной программе модернизации здравоохранения заработал профилактический мобильный комплекс. За пять лет обследование прошли более 20 тысяч маленьких пациентов.