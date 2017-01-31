Отчественные автомобили постепенно вытесняют иномарки из автопарка регионального правительства

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Правительственный автопарк сокращен на 34 автомобиля. Кроме того, по поручению губернатора Николая Меркушкина, производится замена иномарок на "Лады". И сейчас водители осваивают новые автомобили.

В областном правительственном автопарке - 303 автомобиля, среди них и грузовые машины, и автобусы. Но больше всего, конечно легковых машин. В гараже не осталось ни одной иномарки. "Форды" и те - собраны в России. Все они 2007 года, их тоже скоро заменят на "Лады Весты".

По поручению губернатора, в казенном автопарке было списано 34 автомобиля и закуплено 16 новых машин отечественного производства.

В целом, по поручению главы региона, по Самарской области сокращение расходов на государственное и муниципальное управление в этом году составит более двух миллиардов рублей.

Сэкономленные средства планируется направить на решение первостепенных экономических задач и адресной социальной поддержки.