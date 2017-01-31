Благодаря совместным рейдам полицейских и представителей ДНД показатель уличной преступности снизился почти на 9 %

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Одним из приоритетных направлений в 2017 году для областной полиции станет борьба с распространением наркотических веществ.

Соответствующие полномочия перешли МВД в июне прошлого года. Руководством ведомства также поставлена задача уделять пристальное внимание и экономическим преступлениям, в частности - коррупционным.

Как рассказал в эксклюзивном интервью ГТРК «Самара» начальник полиции регионального главка Алексей Гринь, правоохранители продолжат налаживать взаимоотношения и с гражданским обществом. Тем более, что есть и вполне удачные примеры сотрудничества.

Так по итогам 2016 года благодаря совместным рейдам полицейских и представителей ДНД показатель уличной преступности снизился почти на девять процентов. Также с конца декабря прошлого года сотрудники главного правления активно занялись проблемой продажи непищевой спиртосодержащей продукции в условиях моратория.