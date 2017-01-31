Накануне вечером в Сызрани поножовщина закончилась трагедией

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Серьёзная авария произошла накануне на улице Газонаполнительной в Тольятти. Как сообщают местные СМИ, там у светофора перевернулась "Лада Калина». А буквально в нескольких десятках метрах от этого ДТП столкнулись «скорая помощь» и легковушка. По свидетельству очевидцев, из-за двойной аварии образовалась большая пробка.

В Самаре крупное ДТП зафиксировано на пересечении улиц Победы и Александра Матросова - там столкнулись сразу четыре машины. По данным сайта "63.RU" наиболее серьёзные повреждения получил автомобиль ВАЗ-2115. В результате столкновения у него буквально отвалился капот, сильно досталось и чёрной «Тойоте».

Также участниками аварии стали водители автомобилей «Лада Калина» и «Рено». Там же на улице Победы в Самаре прошедшей ночью случилось ещё одно крупное ДТП. На пересечении со Средне-Садовой столкнулись автомобили KIA и ВАЗ-2114. Обе машины сильно повреждены. Иномарка от удара залетела на сугроб и врезалась в столб, а вазовскую легковушку развернуло на дороге.

И к криминальной сводке. За прошедшие сутки в регионе возбуждено 93 уголовных дела и 67 из них уже раскрыто, в том числе, и тяжкое преступление в Новокуйбышевске. Оно было совершено в квартире дома, расположенного на проспекте Победы. Задержанный оперативниками уголовного розыска пенсионер подозревается в том, что во время ссоры на почве личных неприязненных отношений нанёс своей жене ножевое ранение. Пострадавшая госпитализирована, по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.

В Сызрани накануне вечером поножовщина закончилась трагедией. По предварительным данным, этому предшествовала драка между супругами, которая произошла на площадке у магазина. Как сообщает портал «Маленькая Сызрань», мужчина нанёс молодой девушке удары ножом, один из которых - прямо в сердце - оказался фатальным. Пострадал и отец убитой. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют полицейские и следователи.

И в заключении. В Промышленном районе областного центра пресечена деятельность трёх игорных клубов. Из помещений сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции самарской полиции изъяли компьютерное оборудование. По официальной информации, нелегальную деятельность организовал 24-летний житель Самары. Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.