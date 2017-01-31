Жертвами алкоголя в 2016 году стали 333 жителя Самарской области

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Жертвами алкоголя в 2016 году стали 333 жителя Самарской области. Погибших на 119 человек больше, чем в 2015 году.

Всего же, согласно опубликованной накануне официальной статистике, в регионе за 12 месяцев зарегистрировано 2226 случаев отравления спиртосодержащими жидкостями. Преимущественно на этиловой основе.

Хотя попадали в больницы и люди, пившие смертельно опасный метиловый спирт. 18 из 20 подобных инцидентов, увы, имели для пациентов летальный исход.

Отмечу также, что на минувшей неделе продлили запрет на продажу тоников и лосьонов, не предназначенных для приема внутрь. Речь идет в том числе и о боярышнике.

Ограничения будут действовать как минимум до конца марта этого года.