В Самаре стартовали Всероссийские соревнования студенческих добровольческих отрядов под эгидой МЧС

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Сегодня в Самаре стартовали всероссийские соревнования студенческих добровольческих отрядов под эгидой МЧС, в ходе которых определятся те, кто будет представлять наш регион уже на окружном, а затем, возможно, и на федеральном уровне. За тем, как проходит отбор наблюдает и наша съёмочная группа.

8 команд - в это студенты самарских вузов - сегодня учатся спасать жизни! Соревнования «Человеческий фактор», организованные по инициативе Центра экстренной психологической помощи МЧС России - проходят уже второй год подряд.

Основная идея проекта заключается в том, чтобы любой человек - вне зависимости от специального образования, смог оказать первую помощь и психологическую поддержку себе и окружающим

Соревнования включают три этапа. Первый тур - тестирование - проходит сегодня в Самаре. Студенты отвечают на вопросы и выбирают ответы в зависимости от предложенных жизненных ситуаций.

Второй тур - практика оказания психологической поддержки и первой помощи пройдет весной в Нижнем Новгороде. Финалисты встретятся в мае в Москве, там к тому же пройдет обучение новым приемам психологической поддержки и первой помощи.

Чрезвычайная ситуация или экстремальное событие может случиться с любым. И в первые минуты, как правило, рядом оказываются совсем не спасатели или врачи, а самые обычные люди - друзья, знакомые, очевидцы. Участие в соревнованиях дает студентам важные знания, которые непременно помогут сохранить здоровье, а возможно, и спасти чью-то жизнь!