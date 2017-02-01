31 января 1970 года на Центральном телевидении состоялась премьера трехсерийного фильма «Тревожные ночи в Самаре»

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Утром 1 февраля 1970 года телезрители всего Советского Союза, придя на работу, обсуждали с коллегами премьеру, которая вышла на экраны накануне. Первый, снятый не столичной, а куйбышевской студией сериал «Тревожные ночи в Самаре». Какие улицы города стали декорациями для нашумевшей тогда ленты - выяснила Мария Дворянинова.

Эти слова актер Иван Морозов произносил на пробах, еще не зная, что по сценарию, говорит их своему другу. Вспоминает, тогда Куйбышев превратился в огромную съемочную площадку. Живые декорации..Район Иверского монастыря, знаменитое сегодня место, совсем не по пьесе Горького «На дне» и не только.

Улица Венцека была одной из съемочных площадок, именно здесь актеру Ивану Морозову, исполнителю роли чекиста Шабанова пришлось арестовывать своего друга.

Вот они - те самые двери, откуда выходили герои. Чудеса киномонтажа. Ведь этот дом находится уже на улице Фрунзе.

31 января 1970 года. На Центральном телевидении - премьера трехсерийного фильма «Тревожные ночи в Самаре». Весь Союз с замиранием сердца следил за раскрытием контрреволюционного заговора 1921 года. Подлинные события, происходившие в нашем городе.

В историю картина вошла как первый многосерийный фильм, снятый на областной телестудии. В Союзе тогда их было около 180, но за съемки взялась именно куйбышевская. Три дня, в часы, когда показывают три серии ленты - улицы пустеют. Все у экранов. А на утро, актерам, занятым в картине, уже не пройти незамеченными. Иван Морозов рассказывает, узнают до сих пор.

Легендарный оператор ГТРК «Самара» Валериан Введенский не только за камерой, но и в кадре. За секунды стал знаменитым, сыграв в эпизоде чекиста.

Для тех, кто работал тогда над картиной, это уже больше, чем фильм, история родного города и молодость, которую уже навсегда сохранила кинолента.