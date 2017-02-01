Самарский музыкант получил 3,5 года колонии за угон раритетного автомобиля

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Савеловский суд Москвы вынес приговор двум самарцам, угнавшим летом минувшего года раритетный автомобиль, принадлежащий генеральной прокуратуре России. Мария Виноградова о том, какого наказания заслужили заезжие искатели приключений.

Перед оглашением вердикта, главный фигурант громкого дела об угоне раритетного автомобиля в центре Москвы, дал понять журналистам, что находится в бодром расположении духа. Музыкант из Самары явно мечтал о славе. И, наконец, ее получил, правда, потеряв свободу.

Представительскую «Чайку» жители нашей области Андрей Рыжов и Сергей Митрофанов украли из столичного автосервиса в июне прошлого года. В районе Кожевнической улицы машину с сильно тонированными стеклами остановили сотрудники ГАИ. У водителя и пассажира не оказалось документов, кроме того, они производили впечатление нетрезвых людей.

Пока оформлялся протокол, "Чайка" двинулась с места. Началась погоня. Остановить злоумышленников инспекторы смогли, только открыв стрельбу по колесам. Подсудимые свою вину признали. По мнению служителей Фемиды - это был «угон без умысла на хищение».

Реальный срок получил Андрей Рыжов, он будет отбывать наказание в колонии общего режима, кроме того, на три года его лишили водительских прав. Соучастник преступления Сергей Митрофанов осужден на два года условно. Причем, молодой человек уже заявил, что намерен обжаловать приговор.

Ну, а Рыжов, похоже, смирился с тем, что творческие вдохновение в ближайшие годы будет искать за решеткой.