"Пушкин - наше все!" - говорят работники сызранского завода "Тяжмаш"

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Житель Самарской области Юрий Пушкин на минувшей неделе в числе других достойных россиян был приглашён в Кремль, где президент Владимир Путин вручил ему Орден «За заслуги перед отечеством 4-й степени» - за вклад в укрепление обороноспособности страны.

Почти 60 лет Юрий Пушкин проработал на сызранском заводе «Тяжмаш». Он и сегодня в строю. Матанат Рагимова встретилась с получившим столь высокое признание земляком - на его рабочем месте.

Ответственный этап работы - проверка. Идет сборка унифицированной передвижной вышки. Радиолокатор, мимо которого не должен пройти незамеченным ни один воздушный объект. Таких, корифей крупнейшего машиностроительного завода собрал более ста.

Оборудование для атомных электростанций, стартовая система «Протон», космодром «Куру» во французской Гвиане, восстановление ракеты носителя «Восток 2» на Байконуре - и все при его участии. В бархатный коробках блестят медали - за преданность космонавтике, заслуженный машиностроитель РСФСР, почетный знак трудовой славы, а вот последняя и самая драгоценная -орден за заслуги перед отечеством.

В конце награждения Владимир Путин подчеркнул, именно благодаря таким людям - успешнее становится вся страна. На «Тяжмаше» проще говорят - Пушкин, наше всё. Опытнее человека просто не найти. 58 лет чистого стажа. Юрий Федорович обучил азам десятки стажёров.

Под его крылом электромонтажник Артем Самойлов за 10 лет дорос до специалиста высокого класса.

Ему 79 и он еще в строю. Делится - благодарен судьбе за то, что посчастливилось приложить руку буквально ко всем стройкам века. На вопрос о планах на юбилей - беспечно пожимает плечами. Сызранский слесарь-электромонтажник и кавалер почетного ордена напоследок шутит "на покой ещё рано - не все ракеты построены".