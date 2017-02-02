В Самарской губернии открыт прием заявок на предоставление участков на Дальнем Востоке

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Бесплатную землю на Дальнем Востоке страны теперь могут получить и самарцы. С 1 февраля в губернии открыт прием заявок на предоставление таких участков.

Это третий этап государственной программы, в рамках которой любой гражданин России может получить в безвозмездное пользование гектар земли в Якутии, Камчатском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, а также на Чукотке и в ЕАО.

На предыдущих этапах это право предоставлялось только местным жителям.

Теперь же все жители страны, самарцы, в том числе, могут выбрать участок и подать заявку при помощи специализированного интернет-сервиса.