Более 3 миллиардов рублей неуплаченных в Самарской области налогов могут стать поводом для появления 137 уголовных дел

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Более 3 миллиардов рублей неуплаченных в Самарской области налогов могут стать поводом для появления 137 уголовных дел.

Именно столько материалов в 2016 году направили налоговые органы региона в следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба фискального ведомства.

Почти семь десятков уголовных дел уже возбуждено.

Общая сумма ущерба по ним – 810 миллионов рублей.

И всё это недополученные бюджетом налоги юридических и физических лиц.