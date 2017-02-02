Областное правительство готовит новый пакет мер социальной поддержки для нуждающихся граждан

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Областное правительство готовит новый пакет мер социальной поддержки отдельных – нуждающихся – категорий граждан.

Об этом в региональном эфире канала «Россия-24» сообщил исполняющий обязанности министра социально-демографической и семейной политики губернии Олег Рубежанский.

Речь, в частности, о компенсации стоимости проезда в общественном транспорте для школьников из многодетных или малообеспеченных семей.

Сейчас это всего лишь 100 рублей в месяц. Сумму планируют увеличить. Равно как и размер пособия на питание для учеников из этой же категории. Сегодня она составляет лишь 350 рублей.

Кроме того, в скором времени стоит ожидать появления новых областных мер, финансово стимулирующих рождаемость.

Помимо существующих федерального и регионального материнских капиталов.