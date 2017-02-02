Уровень газификации в Самарской губернии достигает 97 %

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Депутаты комитета по ЖКХ Самарской губдумы покинули здание парламента и отправились в Красноярский район. Цель выездного заседания - проконтролировать темпы газификации на селе. О перспективах в этом направлении - репортаж Ольги Фёдоровой.

Нажал кнопку, повернул рычажок, и газ пошел. Александру Маркову теперь не надо запасаться дровами. Вставать в пять утра, чтобы прогреть дом, пока семья спит.

Поселок Волжский газифицировали поэтапно.

Девять домов здесь на улице Пионерской, в том числе и семьи Макаровых, последние в поселке , которые отапливались дровами. Но сейчас Волжский газифицирован полностью.

Вот он - зажженный газовый факел. На карте нашего региона остается все меньше сел и деревень, куда еще не пришел газ. Уровень газификации в губернии достигает 97 процентов. Это один из лучших показателей в Приволжском федеральном округе.

Самарская область - активный участник программы газификации регионов России. И это позволит обеспечить голубым топливом всех жителей сел Подстепки, Лопатино, Калиновка и Новосемейкино и других. Плюс средства выделяются и из казны области, и бюджетов газовых компаний.

Недавно была проведена реконструкция газопровода «Винтай», который снабжает голубым топливом Самару и близлежащие поселки. Пущен газ и на территории особой экономической зоны. Это тоже стало важнейшим событием в области, стимулом для открытия новых предприятий.