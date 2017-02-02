Информированные и активные жители губернии стали победителями конкурса на призы одного из старейших печатных изданий Самарской области

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Быть в курсе региональных новостей весьма полезно. Информированные и активные жители стали победителями конкурса, проводимого одним из старейших печатных изданий области. Алина Башмакова познакомилась с внимательными читателями.

Какой урожай зерновых собран в губернии в 2016 году? Сколько спортивных объектов было построено за 4 года? Какова вместимость строящегося стадиона «Самара Арена». Ответы на эти и другие вопросы анкеты, опубликованной в газете «Волжская коммуна», Ева нашла без труда. Она читает издание, и в печатном виде, и в электронном.

Наталья Денисова из Пестравского района тоже просматривает газету ежедневно, поэтому в курсе всех региональных новостей.

Победители конкурса получили весьма ценные призы - электронные гаджеты. Теперь информация со страниц и сайта газеты «Волжская коммуна» доступна им в любое время.