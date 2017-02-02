Новая медицинская технология самарских специалистов запатентована и рекомендована Минздравом России для лечения задержек развития.

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Уникальная методика на страже детского здоровья. Почему к самарским специалистам стремятся попасть маленькие пациенты со всей страны и не только, знает Камила Ткачёва.

Маленькая Мадина с интересом собирает разноцветную гусеницу, но так было не всегда. В 3 года девочка не смотрела в глаза, не разговаривала и совсем не интересовалась игрушками. Врачи поставили диагноз - задержка психоречевого развития с элементами аутизма. По словам мамы ребёнка, после обращения в самарский "Реацентр" всё изменилось.

Позади уже 5 курсов микротоковой рефлексотерапии. Новая медицинская технология запатентована и рекомендована Минздравом России для лечения задержек развития.

Сейчас Мадине 5 лет. По мнению врачей, девочка догоняет в развитии своих ровесников, а в будущем отправится учиться в самую обычную школу.