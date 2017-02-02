Проблемы теплообеспечения Самары в зимний период стали главной темой встречи губернатора Николая Меркушкина с президентом АО «Звезда-Энергетика»

130 просмотров

Проблемы теплообеспечения Самары в зимний период стали главной темой встречи губернатора Николая Меркушкина с президентом АО «Звезда-Энергетика» Николаем Бехом.

Глава региона интересовался, как идет выполнение его поручения о модернизации системы теплоснабжения областной столицы.

Компания заключила соглашение с администрацией города о передаче в концессию муниципальных энергообъектов, ранее договоры подписывались ежегодно, и это выливалось в трудности с кредитованием и инвестициями. Концессия же возможна на период от 12 до 40 лет.

Кроме того, на встрече рассматривался вариант аудита технического состояния областных котельных. Николая Меркушкина интересовала работоспособность предприятия в морозы.