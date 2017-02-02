В Самаре на улице Скляренко сегодня рано утром вспыхнул павильон общепита

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Минувшим вечером в Самаре в районе пересечения Московского шоссе и улицы Врубеля произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщают очевидцы, автомобиль «Volkswagen Tiguan» врезался в трамвай, который следовал в сторону Постникова оврага. В итоге кроссовер зажало между вагоном и столбом. О пострадавших не сообщается.

Эта фотография была сделана на перекрестке улиц Победы и Александра Матросова. Судя по комментариям к снимку, водитель не справился с управлением и автобус занесло на разделительную полосу.

И еще об одном ДТП - в Сызрани на пересечении улицы Советская и переулка Пролетарский не разъехались два легковых автомобиля. По информации местных СМИ, помощь медиков участникам аварии не потребовалась.

Самарские полицейские тем временем раскрыли очередное тяжкое преступление. По версии сотрудников органов внутренних дел, житель областного центра избил потерпевшего. Преступление было совершено возле одного из домов на Московском шоссе. Пострадавшего госпитализировали. Личность подозреваемого установили участковые уполномоченные полиции. По предварительным данным, мотивом противоправного деяния стала ревность.

Всего за 24 часа было зарегистрировано 110 уголовных дел. В Дежурную часть регионального МВД обратились больше тысячи человек.

И в завершении о двух пожарах. Накануне в Тольятти на улице Автостроителей загорелась квартира многоэтажного дома. В ней находились два человека. Спасателям удалось вывести их наружу, после чего пострадавшие были госпитализированы.

А в областном центре на улице Скляренко сегодня рано утром вспыхнул павильон общепита. Пожарные не позволили пламени перекинуться на соседние ларьки.