Самарские зоотехники впервые в России провели геномный анализ телят женского пола

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Учёные генетики находят всё новые области для применения своих достижений. Заинтересовались новыми возможностями и самарские зоотехники. На ферме Ставропольского района впервые в России сделали геномный анализ телят женского пола. Провели исследование ДНК, которое позволило заглянуть в будущее каждой коровы и расписать сценарий её жизни так, чтобы она могла принести максимум пользы человеку. Елена Полонская - о деталях эксперимента.

В яслях все новорожденные телята-девочки просто красавицы: большие ресницы, влажный нос. Даже персонал фермы, который видит таких сотнями, и то нежно треплет малышек по жестким челкам. Но животные вырастут и должны будут оправдать ожидания зоотехников: давать много молока и здоровое потомство. Вот только не все с этой задачей справятся идеально.

Способ заглянуть в будущее существует - геномный анализ. Расшифровка ДНК позволяет сделать прогноз «карьеры» каждого теленка: каков «потолок» надоев, крепкое ли заложено здоровье, даже возможное содержание жира и белка в молоке.

Генетический материал отправляют в специализированную лабораторию Франции. Подобный анализ пока не получил широкого распространения даже на европейских фермах. С помощью расшифровки ДНК в юном возрасте животных поделят на 3 группы. «Замечательные» - с самым высоким потенциалом. Для них подберут женихов с мировой известностью.

Потом получат большое количество телят. Передовым методом - получая эмбрионы. Вторая группа - «посредственные коровы». Эти «рядовые сотрудники фермы» могут стать суррогатными мамашами элитных телят.

На третьих - слабых животных - лучше не тратить силы и корма. Их продадут в частные руки. В сельских дворах такие буренки прослывут чуть ли не рекордсменками, а для больших комплексов их надои будут слишком малы.



