Победительница проекта "Большая Опера" и знаменитые «Виртуозы Москвы» во главе с Владимиром Спиваковым выступили в Тольятти

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В Тольятти выступили знаменитые «Виртуозы Москвы» во главе с Владимиром Спиваковым. Маэстро, кстати, почетный гражданин Автограда. А вот для победительницы проекта канала "Культура" «Большая опера» Ксении Нестеренко город стал официально первым гастрольным. И теперь уже можно сказать, счастливым. Дебют прошёл на ура! Впечатлил вечер высокой музыки и Екатерину Индикову.

Перед выходом на сцену одни из лучших музыкантов в мире непринужденно шутят, заодно настраивают инструменты... а вот самого Владимира Спивакова за миг до выхода не видит ни Нью-Йоркский "Карнеги-холл", ни Венский "Музикферайн". Л

Это закулисье, а прямо за сценой - второй зрительный зал. Места в нём не продаются, их можно получить только за любовь к высокому искусству, которую такой человек, как маэстро Владимир Спиваков, разглядит без труда, народный артист уже более двух десятков лет помогает начинающим тольяттинским музыкантам.

Симфонию "Королева" Йозеф Гайдн посвятил Её Величеству, королеве Франции Марии-Антуанетте, однако, у этого вечера была своя королева - победительница 4-го сезона проекта "Большая опера" на телеканале "Культура".

Буквально год назад студентка саратовской консерватории не смогла попасть на концерт "Виртуозов" - не было билетов. Теперь её место - на сцене.

Партии для выступления 19-летняя обладательница завораживающего сопрано выбрала под стать "Виртуозам" - красивейшие оперные арии. Две из них принадлежат перу Джакомо Пуччини. К слову, знаменитый вальс Мюзетты звучал спустя ровно 121 год со дня премьеры Богемы в Турине.

Волжский город с итальянским названием официально стал первым гастрольным для девушки, которой прочат большое будущее на оперной сцене.