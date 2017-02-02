Свой взгляд на противоположный пол представили лучшие фотографы Самарской области

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Мужчины о женщинах, женщины о мужчинах. Свой взгляд на противоположный пол представили лучшие фотографы Самарской области. Проект - своего рода попытка выяснить, прАвы ли психологи, что характерные черты гендерного поведения накладывают отпечаток и на результат профессиональной деятельности - в данном случае: фотографов. Мария Дворянинова тоже попыталась ответить на этот вопрос.

Небольшой мастер-класс от профессионального фотографа: как должна вести себя модель, чтобы снимок получился успешным. Ну, в первую очередь, кончено, забыть про существование камеры, во вторую очередь, нужно расслабиться, и наконец, самое главное - доверять автору.

И, конечно, вдохновлять. Тем более, если речь идет о фотографе мужского пола. Не исключается и легкая, мимолетная влюбленность в свою модель. Причем необязательно при этом, выглядеть как кинозвезда. Вот скажем, одного из авторов вдохновила на творчество мойщица машин.

А какой же он, взгляд фотографа женщины на мужчину? Ну вот, скажем, интеллектуальный и вдумчивый. Про то, как гаджеты правят человечеством. И на что только не пойдешь ради женщины. Даже разберешь по частям компьютер и перевернешь вверх дном собственную квартиру.

Мужчины и женщины. Безграничная и вдохновляющая тема. В чем же эти различия фотовзглядов на противоположный пол? Надо ли знать точный ответ, если в творчестве, как и в жизни, главное гармония и любовь.